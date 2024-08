Monte Porzio (Pesaro Urbino), pitbull azzanna e uccide un barboncino fuori da un ristorante

Sfiorata la rissa in un ristorante di Monte Porzio (Pesaro Urbino) per un pitbull che ha azzannato e ucciso un barboncino che gli è passato vicino. E' accaduto durante il pranzo di Ferragosto. Il pitbull era stato legato dai proprietari all'esterno del locale. Arrivati al momento del dolce, il proprietario del barboncino ha portato il proprio cagnolino a fare un giretto sempre legato al guinzaglio. Non si è accorto evidentemente della presenza del pitbull legato a una pianta appena fuori dal ristorante.