Fantasma per 47 anni 11 giugno 2019 17:38 Pesaro Urbino, donna muore ma nessuna sapeva della sua esistenza

A Serravalle di Carda, un comune di 300 abitanti in provincia di Pesaro Urbino, nessuno si ricordava di Luciana Simoncelli, 59 anni, ritrovata morta nella sua casa. La donna era stata vista per l'ultima volta quando era poco più che un'adolescente e il medico che aveva da anni in cura la famiglia, chiamato per riconoscere il cadavere, ha confessato di non aver mai sentito parlare di lei.

La scoperta della sua esistenza risale a sabato notte quando la madre di Luciana ha chiamato la guardia medica dicendo che la figlia non stava bene. Il medico giunto nell'abitazione ha attestato il decesso per cause naturali.