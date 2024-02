Pesaro Urbino, aggredita dal proprio cane: anziana muore

A Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino, una anziana è stata aggredita e uccisa dal proprio cane maremmano.

È stato il marito della donna a chiamare il 118. All'arrivo dei medici non c'era più nulla da fare per Gianna Canova, 80 anni, residente da anni a Mercatino Conca. Il cane è stato preso in consegna dai veterinari dell'Ast e verrà probabilmente abbattuto.