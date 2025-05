Pesaro, via libera a coppia gay per l'adozione del figlio nato con utero in affitto

A Pesaro una sentenza storica ha riconosciuto l'adozione del secondo figlio da parte di una coppia omogenitoriale, nato all'estero tramite gestazione per altri (l'utero in affitto) all'estero. La notizia, riportata da il Corriere Adriatico, spiega che il tribunale dei minori ha dato il via libera all'adozione da parte del secondo papà, in un contesto giuridico reso più complesso dalla recente legge italiana che rende la Gestazione per altri reato universale. Il minore deve essere tutelato al di là della modalità con cui è venuto al mondo", scrivono i giudici.