Pesaro, l'ex cestista Joseph Blair: "Fermato dalla polizia perché sono nero"

E proprio perché, come ha denunciato lui stesso in un video sui social, ha la "pelle nera". È successo a Joseph Blair , ex cestista della squadra di basket pesarese V.L . Era in vacanza nella città marchigiana con i suoi tre figli quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti.

La denuncia sui social -

coach Nba

L'atleta, ora, ha raccontato tutto l'episodio ai suoi follower in una storia su Instagram, diventata subito virale. "Mi hanno controllato perché ho la pelle nera - ha detto Blair - e quando hanno capito chi ero hanno detto: sei l'ex giocatore, allora ti lasciamo andare".

Una storia che ricorda molto quella del calciatore del Milan Tiémoué

Un agente aveva perquisito il centrocampista francese e l'aveva bloccato contro una volante, mentre una collega con la pistola puntata teneva sotto tiro un altro occupante della vettura di Bakayoko.

Blair in questo periodo è in vacanza in Italia con la famiglia. Quando gli agenti di polizia gli hanno chiesto i documenti si trovava fuori da una lavanderia di Pesaro assieme ai suoi tre figli. "Sono fuori da una lavanderia con i miei figli - dice l'ex cestista nel video, che preferisce parlare in italiano -. Passa la polizia che si ferma per chiederci i documenti: gli do la mia

patente americana

"Tu sei l'ex giocatore di basket, allora ti lasciamo andare"

e dopo avere controllato tornano e mi dicono:

"Se non fossi stato un ex giocatore, ma semplicemente una persona nera che gira per questa città sarebbe stato un problema. Non va bene questa cosa - sottolinea - noi come umani dobbiamo essere meglio di così". "Io non ho mai avuto nessun problema del genere a Pesaro e mi dispiace tanto. Come sapete c'è un gran pezzo del mio cuore in questa città".

La replica del sindacato di polizia -

Immediata la replica di Silp Cigl, che parla di polemiche "sterili e inutili" per un controllo "normalissimo".