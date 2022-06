Lucca, scrittrice ivoriana denuncia: "Atti di razzismo da studenti"

"Due studenti mi hanno regalato una foto con una svastica e figure oscene perché sono nera".

E' la denuncia della scrittrice ivoriana Clementine Pacmogda, linguista alla Scuola Normale di Pisa, che avrebbe subito l'episodio dopo un incontro con studenti a Barga, in provincia di Lucca. A consegnarle l'immagine sarebbero stati due ragazzi di 15 e 16 anni. Nata in Costa d'Avorio e cresciuta nel Burkina Faso, la Pacmogda vive a Borgo Val di Taro (Parma) ed è stata coinvolta più volte in iniziative con i giovani contro il razzismo e sul rispetto delle donne.