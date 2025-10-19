Ventitreenne ucciso a Perugia, diversi indagati

Non si trova neanche il coltello con il quale è stato colpito Cumani, cittadino italiano nato da genitori albanesi, coinvolto in una lite innescata probabilmente all'interno della discoteca e poi degenerata in rissa e delitto fuori. Uno scontro per "futili motivi" tra due gruppi, uno di ragazzi arrivati dalle Marche, l'altro composto da giovani italiani di prima e seconda generazione di Perugia, che non si conoscevano e, stando a quanto emerso finora dalle indagini, che non hanno nulla a che fare con bande criminali. Le verifiche hanno anche accertato che nessuno dei due gruppi aveva il coltello, che è dunque stato portato da una persona, probabilmente chiamata dal gruppo di perugini e arrivata successivamente.