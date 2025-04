Perugia, incendio a fabbrica di materiale plastico: enorme colonna di fumo

Un incendio ha interessato materiale plastico all'esterno di una fabbrica nel comune di Umbertide, nella zona di Pian D'Assino. Si è levata una colonna di denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, in particolare da tutto il centro abitato di Umbertide e dalle zone limitrofe. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia e dei distaccamenti di Città di Castello e Gubbio. Il Comune di Umbertide ha spiegato che "data la gravità della situazione", sul posto sono presenti anche il personale di Arpa Umbria per la valutazione dell'impatto ambientale, i tecnici dell'Amministrazione, la polizia locale e personale dell'Usl per le verifiche sanitarie e le misure di prevenzione.