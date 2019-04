“L’arbitro ha sbagliato quattro volte. Le donne nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina, non possono stare dentro un campo da gioco”. Queste le parole di Marcello Bazzurri, allenatore della “Casa del Diavolo”, squadra umbra di Perugia che milita nel campionato di Promozione. Parole che richiamano quelle pronunciato da Sergio Vessicchio, il telecronista di Agropoli che durante una telecronaca aveva fortemente attaccato l’assistente dell’arbitro, definendola “inguardabile”.



“Le Iene” hanno raggiunto il mister per chiedergli spiegazioni e Bazzurri ha subito corretto il tiro: “Avevo preso quattro gol, ero nervoso però se la signora arbitro non fosse stata in campo, avrebbe fatto meno danni. Però ho fatto solo una battuta”. Ecco la punizione a cui è stato costretto: secchio e spazzolone per lui e tutta la squadra.