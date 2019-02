Caterina Collovati: “Mio marito ha fatto bene a dire ciò che pensava"

È scontro totale tra Caterina Collovati e Alessandro Cecchi Paone. I due hanno discusso animatamente mentre Caterina stava difendendo il marito, accusato di aver detto pochi giorni fa frasi sessiste riguardo il mondo del calcio e le donne: “Mi viene da vomitare quando sento una donna parlare di tattica”. Secondo sua moglie “Ha fatto benissimo a dire la sua, ha detto ciò che pensa il 95% della popolazione italiana ma che nessuno ha il coraggio di dire”.



Immediata la replica del giornalista e divulgatore: “L’idea di tuo marito è sgarbata. Io da giovane mi battevo per il divorzio, mentre probabilmente lui era a giocare e a fare battutacce sulle donne”. Barbara D’Urso prova a fare da paciere, ma la discussione non accenna a fermarsi. “Mio marito è un signore, quello non è sessismo”, ma Cecchi Paone non ci sta: “Evidentemente sei sessista esattamente come lui se la pensi così e continui a difenderlo”.