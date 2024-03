Perugia, l'avvocato ha il fax rotto: l'imputato non sa del processo e viene condannato in Appello

Ricorso respinto

Tutta colpa di un problema del fax, ormai vecchio sistema di comunicazione. Per un guasto alla macchina l'uomo ha affermato di non aver “avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, stante la constatata inidoneità del servizio fax utilizzato dal difensore di fiducia e nonostante la celebrazione di nove udienze con nove difensori di ufficio diversi”. Di conseguenza, a suoi dire “non poteva ritenersi una ignoranza colpevole del ricorrente, né poteva ritenersi operante una presunzione di conoscenza”. Come riportato da Perugia Today, per la Cassazione iI ricorso è inammissibile perché in merito “alla inidoneità del fax a ricevere le notifiche, si deve ribadire che è onere del difensore comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali cause che possano influire sulla regolarità della notifica a mezzo fax, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio”.