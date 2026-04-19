Personal trainer ucciso a Foggia, l'appello della moglie: "La città dimostri coraggio e testimoni"

"Chiedo a Foggia e ai suoi cittadini, che sono persone oneste e generose, di dimostrare anche tutto il loro coraggio e di testimoniare". Lo ha detto Sara Traisci, moglie di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato la sera di lunedì 13 aprile nei pressi della sua abitazione in via Caracciolo con quattro colpi di pistola. Lo ha fatto attraverso il suo legale, l'avvocato Michele Vaira. La donna si appella alla cittadinanza affinché chi ha visto fornisca elementi utili a rintracciare l'assassino del marito e padre di sua figlia di pochi mesi. Dino Carta aveva avuto anche un'altra figlia di 12 anni da un'altra relazione.