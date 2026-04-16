Foggia, le ultime parole di Dino Carta al suo assassino: "Che fai, mi spari?"

Ci sono novità importanti sull’omicidio di Annibale "Dino" Carta, il personal trainer ucciso per strada a Foggia. In un audio in mano agli investigatori, ancora tutto da verificare, si sente un litigio con un’altra persona, forse per questioni legate al cane che stava portando a spasso. “Che fai, mi spari?”, si sente dire alla vittima pochi attimi prima dei quattro colpi di pistola che lo hanno ucciso. A registrarlo, le telecamere di videosorveglianza di un palazzo che hanno carpito altre frasi che potrebbero fare intuire la conoscenza di Carta con il suo assassino e l’esistenza di questioni pregresse nella sfera dei rapporti condominiali o del lavoro. Le attenzioni dei Carabinieri che stanno indagando sull’omicidio si stanno concentrando sulla figura di un uomo con il capo coperto da un cappuccio che, in sella ad una bicicletta, si allontana dal luogo dell’omicidio.

