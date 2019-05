Pernumia (Pd), oltre 40mila tonnellate di rifiuti tossici avvelenano la cittadina

“Striscia la Notizia” torna a Pernumia, cittadina del padovano dove il tg satirico di Canale 5 era già stato dodici anni fa per lo stesso motivo: una bomba ecologica causata dall’area dove prima sorgeva la fabbrica C&C. Qui, lo smaltimento dei rifiuti tossici avveniva nelle maniere più svariate: stoccati nei capannoni, interrati e finiti direttamente nel suolo, andando anche a inficiare i cantieri circostanti.



L’area è diventata tristemente nota come la “Fabbrica dei Veleni” e i cittadini sono stufi di questa situazione, pericolosissima per la salute pubblica. “In questi anni è stata smaltita una quantità irrisoria di rifiuti tossici – racconta una intervistata – ma ne avanzano oltre 40mila tonnellate”.



L’aspetto più preoccupante è che già anni fa lo stabile era a rischio implosione, ma il vero problema è rappresentato dalla pioggia: “Il tetto è scoperchiato in alcuni punti e l’acqua crea falde di percolato che non si sa che fine facciano” conclude un’altra cittadina.