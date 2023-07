Si stacca perno da gru e cade su cabina, operaio muore nel Foggiano

Un operaio di 62 anni è morto sul lavoro nel Foggiano.

L'uomo stava lavorando su una gru quando, per cause da accertare, si sarebbe staccato un perno che ha colpito la cabina del mezzo. Il drammatico incidente è avvenuto in un cantiere sulla strada statale che collega Orsara di Puglia a Troia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i tecnici dello Spesal della Asl di Foggia. Il 62enne era originario di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.