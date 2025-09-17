Pericoli domestici, i prodotti tossici da non sottovalutare in casa

A "Mattino Cinque" i consigli di Valerio Rossi Albertini
© Da video
In collegamento con "Mattino Cinque" Valerio Rossi Albertini parla dei veleni presenti in casa che spesso vengono utilizzati nel quotidiano. "La soda caustica è un classico, sembra apparentemente innocua perché in scaglie ma anche al tatto può essere reattiva. È molto aggressiva e tende a bruciare, penso al povero malcapitato", dice riferendosi al caso del bar di Monza che per errore ha servito a un cliente la sostanza tossica al posto dell'acqua.
"L'errore comune è quello di mettere in bottiglie anonime certe sostanze" prosegue mostrando alcuni prodotti tossici comuni nelle case. "L'acido muriatico è pericoloso e non va mai mescolato con altre sostanze, specie con la candeggina classica, la reazione potrebbe essere violentissima. Le due sostanze insieme poi producono un gas asfissiante ed è davvero pericoloso in un ambiente circoscritto come il vano di una doccia. Tra i prodotti che voglio segnalare presenti in casa c'è sicuramente l'acetone che ha una grande capacità di evaporare e l'insetticida".
Commenti (0)