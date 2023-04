Perde la piastrina da carabiniere in mare dopo il trapianto di midollo: "Aiutatemi a ritrovare il simbolo della mia prima vita"

La piastrina di riconoscimento "Quella che vedete nella foto è una piastrina di riconoscimento che veniva consegnata a ogni carabiniere all’atto dell’arruolamento", scrive su Facebook l'ex carabiniere. "Riporta i dati del militare, nome, cognome, numero di matricola, data di nascita, distretto militare di appartenenza, luogo di nascita sintetizzato con il codice istat e gruppo sanguigno in caso di immediato soccorso durante il servizio. Sono sempre stato molto legato a questa piastrina che rappresentava quell'esperienza al servizio del cittadino, del Paese, delle persone e non ho mai smesso di indossarla da allora".

La malattia e il "nuovo" gruppo sanguigno Negli ultimi anni per De Sanctis quella piastrina ha assunto un doppio significato. "Dopo essermi ammalato nel gennaio del 2010 di una rara forma di pre-leucemia, esattamente di Mielodisplasia da cromosoma 7 e cioè una mutazione genetica che per qualche motivo cancella frammenti di Dna detti appunto cromosomi, ho dovuto sottopormi a trapianto di midollo presso l'Ospedale San Martino di Genova, precisamente nella camera sterile del padiglione 6 in cui rimasi isolato per più di 40 giorni, lontano da mia figlia Giulia di appena un anno e dalla mia famiglia appena formata. In questo frammento di tempo, il mio gruppo sanguigno è cambiato. Non era più quello che vedete indicato in questa foto, a Rh positivo, ma è cambiato in RH 0 +". La donatrice, una donna statunitense madre di due figli, gliel'ha lasciato "in eredità" all'atto della donazione di midollo. "Attraverso il semplice gesto del dono lei ha voluto privarsi di una parte di sé, permettendomi così di tornare alla vita". L'ex carabiniere ha ringraziato anche l'Admo Reggio Emilia.

La piastrina persa a Maiorca "Beh, è andata bene", racconta ancora De Sanctis. "Tanto che la data 1º dicembre 2010, giorno dell'infusione delle cellule staminali della donatrice, io la considero la mia rinascita, il mio nuovo compleanno che celebro con mia figlia ogni anno con una semplice candela, sempre la stessa! Quindi, questa piastrina per me rappresentava ancora tantissimo di ciò che ero prima che questa generosa donatrice mi donasse non solo il suo midollo, ma anche nuove prospettive di vita e un nuovo gruppo sanguigno. Veniamo agli ultimi accadimenti: per il mio 52º compleanno ho deciso di portare mia figlia Giulia di quasi 14 anni qualche giorno al mare, a Maiorca. Facendo i tuffi insieme, nel tratto di mare della spiaggia di Mondragò (guardando il mare sulla parte destra) proprio davanti a Ristorante Sa Font de N'Alis, il 13 aprile ho perso la mia piastrina (con catenella) a 3 o 4 metri dalla riva, non di più. L'acqua mi arrivava alla cintura. Non era un tratto profondo. Un attimo di gioia con mia figlia sulle spalle per sfidare l'acqua gelida di aprile e la piastrina si è sfilata dal collo ed è sparita. L'ho cercata per ore nella sabbia e con l’acqua ghiacciata. Una ricerca durata quasi tutta la giornata. Purtroppo il giorno dopo avevamo l’aereo per tornare a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, dove viviamo. Ero veramente dispiaciuto. Non dico disperato, ma quasi".