Peppino Impastato, la sua casa finisce all'asta per i debiti del fratello

La casa di corso Umberto I, diventata famosa in tutta Italia anche dopo il film "I cento passi", era stata pignorata tre anni fa perché Giovanni Impastato non aveva pagato un debito di 130mila euro nei confronti di Veca, che tra le altre cose aveva anche recitato nel film di Marco Tullio Giordana sul fratello Peppino. Una storia che risale al lontano 2000 quando l'attore aveva firmato con Impastato un preliminare per l'acquisto di un immobile a Cinisi, che si era trasformato in un contenzioso culminato appunto con un debito non pagato, sfociato nel pignoramento di alcuni beni di Impastato, tra cui la "Casa Memoria".