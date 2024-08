Pena di morte, il Papa: "Non fa giustizia, è un veleno per la società"

Papa Francesco condanna ancora una volta la pena di morte e lo fa nella prefazione al volume "Un cristiano nel braccio della morte. Il mio impegno a fianco dei condannati" di Dale Racinella. Nel testo, anticipato da Vatican News, il Santo Padre scrive: "La pena di morte non è in alcun modo la soluzione di fronte alla violenza che può colpire persone innocenti. Le esecuzioni capitali, lungi dal fare giustizia, alimentano un senso di vendetta che si trasforma in un veleno pericoloso delle nostre società civili. Gli Stati dovrebbero preoccuparsi di permettere ai detenuti la possibilità di cambiare realmente vita, piuttosto che investire denaro e risorse nel sopprimerli, come fossero esseri umani non più degni di vivere e di cui disfarsi".