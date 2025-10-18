Peluche dimenticato in treno, l'appello del proprietario: "Era il regalo che mia moglie morta fece ai miei figli" | Poi la sorpresa

Rili è rimasto sul treno Pescara-Ancona quando la sua famiglia è scesa alla fermata di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per alcuni giorni di vacanza al mare. Subito è scattata la sua ricerca: la caccia a questo peluche a forma di orsetto con le orecchie gialle ha coinvolto decine di internauti. A lanciare l'appello era stato un papà tedesco vedovo, Alexander Komm, con diversi annunci social su Facebook. Con una grande speranza: quel peluche era infatti un regalo che sua moglie, morta l'anno scorso, aveva fatto ai figli. Per questo riaverlo per loro era molto importante. E la solidarietà della Rete non si è fatta attendere: ai bimbi è arrivato un nuovo orsetto di peluche.