La polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio ha arrestato in flagranza sette persone con l'accusa di pedopornografia online. Al momento dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione informativa, i dispositivi utilizzati erano tutti accesi e collegati. Tra gli indagati, un ex amministratore di condominio è stato trovato in possesso di oltre 150mila file catalogati da oltre 10 anni.