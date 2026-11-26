Aveva oltre 15mila file tra immagini e video di natura pedopornografica. Per questo motivo la polizia di Stato di Padova ha arrestato un uomo di 58 anni. II materiale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che ritraeva bambini di età compresa prevalentemente tra i 2 e i 10 anni coinvolti in gravi episodi di abuso sessuale, risultava conservato e condiviso anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea e servizi di archiviazione cloud.

