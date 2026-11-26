Aveva oltre 15mila file tra immagini e video di natura pedopornografica. Per questo motivo la polizia di Stato di Padova ha arrestato un uomo di 58 anni. II materiale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che ritraeva bambini di età compresa prevalentemente tra i 2 e i 10 anni coinvolti in gravi episodi di abuso sessuale, risultava conservato e condiviso anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea e servizi di archiviazione cloud.
L'indagine
L'indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Padova, in raccordo con la procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), a seguito di una segnalazione nell'ambito degli scambi info-operativi con gli Organismi intemazionali preposti alla tutela delle minori vittime di abuso.