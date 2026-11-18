Due dei tre capi d'imputazione a carico dell'uomo riguardano la presunta intenzione di diffondere immagini di abusi sessuali riguardanti bambini mentre il restante riguarda il possesso di immagini pedopornografiche. Secondo il procuratore Graeme Elmido, con prove sufficienti per un processo le autorità potrebbero sollecitarne il ritorno nel Paese, e nei prossimi giorni sono attese nuove contestazioni nei confronti dell'uomo. Il 6 novembre l'uomo era stato arrestato dall'Fbi in Florida e formalmente accusato per lo stesso reato dopo il sequestro di circa 78 oggetti in magazzini da lui affittati a Los Angeles, tra cui foto sessualmente esplicite che lo ritraggono con ragazze minorenni. Uscito su cauzione e posto ai domiciliari, era tornato in cella dopo aver tagliato il braccialetto elettronico e ora attende una perizia psichiatrica sulla sua capacità di affrontare il processo. In caso di condanna da parte di un tribunale americano, rischia fino a 20 anni di carcere.