Florida, media: "Arrestato il padre di Meghan Markle"

Il padre di Meghan Markle sarebbe stato arrestato dalle autorità federali statunitensi in una struttura residenziale per anziani a Lakeland, in Florida (vicino a Tampa): a dirlo è Fox News, citando alcune fonti. Sul padre della duchessa del Sussex (e moglie del principe Harry) erano state aperte, nelle Filippine, indagini per pedopornografia.
La vicenda
Stando a quanto riferito dal Sun nei giorni scorsi, l'uomo "è stato denunciato alla polizia dal figlio Thomas Jr.", fratellastro di Meghan, per possesso di "un ingente quantitativo di immagini pedopornografiche". Materiale, per il tabloid britannico, che sarebbe stato rinvenuto proprio dal figlio "nella casa di Thomas Sr. a Cebu, nelle Filippine".Nella denuncia si legge, poi, che il materiale era "mescolato a ricordi di famiglia". Markle ha respinto le accuse, mentre l'Fbi ha dichiarato di essere a conoscenza delle segnalazioni e di essere pronta a collaborare con le autorità filippine.
Meghan Markle, che non ha più rapporti col padre dal 2018, di recente aveva dichiarato di essere "profondamente turbata" dalle accuse rivolte al genitore, rivelando poi che, nel 2018, era stata inviata alla polizia di Londra una lettera contenente "accuse preoccupanti" nei suoi confronti.