Florida, media: "Arrestato il padre di Meghan Markle"

Stando a quanto riferito dal Sun nei giorni scorsi, l'uomo "è stato denunciato alla polizia dal figlio Thomas Jr.", fratellastro di Meghan, per possesso di "un ingente quantitativo di immagini pedopornografiche". Materiale, per il tabloid britannico, che sarebbe stato rinvenuto proprio dal figlio "nella casa di Thomas Sr. a Cebu, nelle Filippine".Nella denuncia si legge, poi, che il materiale era "mescolato a ricordi di famiglia". Markle ha respinto le accuse, mentre l'Fbi ha dichiarato di essere a conoscenza delle segnalazioni e di essere pronta a collaborare con le autorità filippine.