Le ballerine nude di Meghan Markle tra le tendenze d'autunno

Nelle scorse settimane, infatti, il nuovo business della duchessa imprenditrice è stato anche oggetto di polemiche sui social. Si tratta infatti, nello specifico, di ventiquattro praline confezionate in una scatola decorata e vendute online a 148 dollari, circa 131 euro: un calendario dell'Avvento in serie limitata, certamente non per tutte le tasche. Del resto, che Meghan Markle abbia un certo fiuto per gli affari è fuori discussione: si era già parlato in passato del successo riscosso con il lancio delle sue linee di prodotti, esclusivamente venduti sul suo sito di lifestyle a prezzi tutt'altro che popolari, che tuttavia – come nel caso delle marmellate –, appena lanciati sono finiti subito sold out.