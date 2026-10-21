ISPIRATE ALLA DANZA

Le ballerine nude di Meghan Markle tra le tendenze d'autunno

La duchessa imprenditrice ha mostrato sui social un paio di scarpe basse ed eleganti che sono diventate ormai il suo "signature look"

21 Ott 2026 - 16:27
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Meghan Markle con le ballerine color nude modello "scarpa da danza" in uno scatto su Instagram dall'account dedicato al suo sito di lifestyle (credit: @aseverofficial)  © Instagram

Meghan Markle con le ballerine color nude modello "scarpa da danza" in uno scatto su Instagram dall'account dedicato al suo sito di lifestyle (credit: @aseverofficial)  © Instagram

Una passione conclamata, quella di Meghan Markle per le scarpe basse. La moglie del principe Harry, è tornata a far parlare di sé dopo il loro trasferimento a Londra anche per i look curatissimi con cui si mostra in pubblico. L'ultimo, molto apprezzato, riguarda un paio di ballerine color nude, indossato in uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram del suo sito di lifestyle. 

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Le ballerine di Meghan Markle tra le tendenze d'autunno

 La duchessa di Sussex, cognata di Kate Middleton, indossa infatti un modello di scarpe ultra flat che sono tra le tendenze anche di questo autunno 2026. Leggermente a punta, hanno linee morbide e romantiche simili a quelle delle scarpette da ballo. Nella foto che la ritrae con queste calzature da lei predilette anche in occasioni più formali, è ritratta in un contesto domestico, mentre apre una scatola dei cioccolatini che ha recentemente lanciato come calendario dell'Avvento ma che non le hanno risparmiato qualche critica. 

© Instagram

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Meghan Markle con le ballerine color nude modello "scarpa da danza" in uno scatto su Instagram dall'account dedicato al suo sito di lifestyle (credit: @aseverofficial) 

Meghan Markle e il caso dei "cioccolatini per ricchi"

 Nelle scorse settimane, infatti, il nuovo business della duchessa imprenditrice è stato anche oggetto di polemiche sui social. Si tratta infatti, nello specifico, di ventiquattro praline confezionate in una scatola decorata e vendute online a 148 dollari, circa 131 euro: un calendario dell'Avvento in serie limitata, certamente non per tutte le tasche. Del resto, che Meghan Markle abbia un certo fiuto per gli affari è fuori discussione: si era già parlato in passato del successo riscosso con il lancio delle sue linee di prodotti, esclusivamente venduti sul suo sito di lifestyle a prezzi tutt'altro che popolari, che tuttavia – come nel caso delle marmellate –, appena lanciati sono finiti subito sold out. 

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© IPA | I primi piani sulle mani della Duchessa di Sussex nella sua serie tv "With Love, Meghan" hanno contribuito al rilancio di un nail trend
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