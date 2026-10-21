Le ballerine nude di Meghan Markle tra le tendenze d'autunno

La duchessa di Sussex, cognata di Kate Middleton, indossa infatti un modello di scarpe ultra flat che sono tra le tendenze anche di questo autunno 2026. Leggermente a punta, hanno linee morbide e romantiche simili a quelle delle scarpette da ballo. Nella foto che la ritrae con queste calzature da lei predilette anche in occasioni più formali, è ritratta in un contesto domestico, mentre apre una scatola dei cioccolatini che ha recentemente lanciato come calendario dell'Avvento ma che non le hanno risparmiato qualche critica.