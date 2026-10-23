Dall'Inghilterra: "Il papà di Meghan Markle indagato per possesso di materiale pedopornografico"

A far emergere il caso sarebbe stato proprio Thomas Jr., fratellastro di Meghan, che avrebbe rinvenuto quattro scatoloni contenenti, secondo la sua testimonianza, "centinaia, se non migliaia" di immagini di abusi sessuali su minori. Profondamente scosso dalla scoperta, avrebbe deciso di rivolgersi alle autorità locali per denunciare il padre. Nel frattempo, gli investigatori sarebbero al lavoro per acquisire il materiale e verificare quanto segnalato. La vicenda, ancora da accertare nelle sue circostanze, ha riportato l'attenzione sulla frattura familiare tra Meghan e il padre, con cui la Duchessa non avrebbe più rapporti dal 2018. Secondo quanto riportato dal Sun, una fonte vicina a Meghan avrebbe commentato la notizia sostenendo che questa vicenda potrebbe aiutare il pubblico a comprendere le ragioni dell’allontanamento tra padre e figlia.