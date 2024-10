Pedopornografia, arrestato professore a Livorno

Avrebbe divulgato centinaia di video realizzati mediante lo sfruttamento di minori, condividendoli con altri utenti del web. Per questo un 56enne di Livorno è stato arrestato dalla polizia flagranza di reato. Le indagini hanno consentito di identificare e localizzare l'uomo, un docente, e di ottenere dall'autorità giudiziaria di Roma l'emissione di un decreto di perquisizione. Per intervenire, gli investigatori hanno atteso che l'uomo fosse solo in casa, sorprendendolo mentre diffondeva in rete materiale pedopornografico.