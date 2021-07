Pediatri: nei bimbi nati al Sud +50% rischio di morte nel primo anno vita

In base ai dati Istat, nel periodo 2006-2018 si è verificata una progressiva diminuzione della mortalità neonatale (nei primi 28 giorni di vita) e infantile (nel primo anno di vita), che hanno portato l'Italia tra i Paesi del mondo con mortalità più bassa. Nel 2018 i decessi infantili sono stati 1.266, e la mortalità neonatale del 2,01 per 1.000.

Secondo lo studio si continua però ad osservare un'ampia variazione territoriale. Nel Mezzogiorno, dove si è avuto il 35,7% di tutte le nascite, i decessi neonatali e infantili sono stati rispettivamente il 48% e il 45% di quelli di tutto il Paese. La Sicilia, la Calabria e la Campania sono state le Regioni con i tassi piu' elevati. E le differenze diventano ancora più evidenti per i figli di genitori stranieri che risiedono al Sud (+100%).

"L'idea che nascere in un particolare territorio possa offrire una minore probabilità di cura e di sopravvivenza non è accettabile", commenta la presidente della Sip, Annamaria Staiano. "Serve sinergia per invertire questi trend allarmanti e la Sip sta già mettendo in campo iniziative per intervenire in modo proattivo su un modello assistenziale così a rischio di disuguaglianze," ha concluso Giovanni Corsello, ordinario di

Pediatria all'Università di Palermo ed Editor in Chief di Italian Journal of Pediatrics.