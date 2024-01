Pavullo (Modena), trovato cadavere in casa sotto al letto

A Pavullo, in provincia di Modena, è stato ritrovato un cadavere di un uomo all'interno di un'abitazione.

Era sotto al letto, avvolto in una coperta e in avanzato stato di deterioramento. Giovanni Iacconi era scomparso da diversi giorni e il suo corpo poteva essere in casa da almeno due settimane. A scoprire sabato pomeriggio la salma è stato il fratello di Iacconi. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sull'ipotesi di un omicidio, pista investigativa rafforzata dalle modalità del ritrovamento del cadavere.