Pavia, trovato cadavere di un uomo in riva al Ticino

Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla riva del Ticino, a Pavia, nella zona del Borgo Basso in via Milazzo.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni canottieri che stavano remando in questo tratto di fiume. Sul posto è subito intervenuta la polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere non ancora identificato. L'uomo, che indossava una felpa e jeans, non aveva con sé documenti personali. Dai primi accertamenti sembra che la morte risalga a qualche giorno fa.