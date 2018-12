Pavia, spray urticante in una scuola superiore: soccorsi 48 studenti

Almeno 48 studenti di una scuola superiore di Pavia sono stati soccorsi dopo l'utilizzo di spray al peperoncino all'interno dell'istituto tecnico "Cardano". Lo ha reso noto l'Areu , l'Azienda regionale emergenza-urgenza, segnalando un maxi intervento del 118 in un istituto tecnico in via Verdi. La maggior parte delle persone soccorse, in codice verde, è stata trasportata al Policlinico San Matteo.

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante negli spogliatoi della palestra dell'istituto, probabilmente durante l'ora di ginnastica, scatenando il panico. Gli studenti che si trovavano nelle vicinanze degli spogliatoi hanno iniziato a urlare e scappare e nel caos qualcuno è rimasto ferito.



Sul posto sono accorse subito numerose ambulanze del 118, che ha attivato una procedura di "maxi-emergenza". Due 15enni sono stati soccorsi in codice giallo (in totale sono quattro i giovani inviati in giallo, anche se non risultano particolari criticità). Altri 30 ragazzi, maschi e femmine tra i 13 e i 17 anni, in codice verde, sono stati trasportati al Policlinico San Matteo e in altri ospedali.



Sul posto si trova anche la polizia per capire chi si sia reso responsabile del gesto che ha provocato il panico all'interno della scuola.