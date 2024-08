Pavia, spari contro la band al concerto metal: ferito il chitarrista

A quanto ricostruito dagli investigatori, nel corso del concerto sarebbero stati esplosi almeno altri due o tre colpi che hanno lasciato segni sugli strumenti musicali. Secondo gli agenti della Squadra Mobile di Pavia, che stanno tentando di identificare il responsabile con la Scientifica al lavoro sulla traiettoria, potrebbe essersi trattato di qualcuno che abita in zona e che era infastidito dalla musica alta. L'esibizione dei Burial of Babylon è arrivata infatti poco prima di mezzanotte, quando il concerto rock metal stava volgendo al termine. Il sindaco di Bereguardo, Felice Bonizzoni, si è detto incredulo, spiegando che una vicenda del genere non era mai accaduta nel paese. "Non riesco proprio a immaginare chi possa essere stato a fare una sciocchezza simile. È vero - ha aggiunto -, organizziamo numerosi eventi musicali come quello di sabato scorso. Ma non mi sarei mai aspettato che qualcuno infastidito alla musica sparasse contro un complesso di ragazzi. Nessuno si era mai lamentato negli uffici comunali per il volume alto".