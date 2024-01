Fucilate tra cacciatori nel Biellese: un 35enne colpito alla coscia

Durante una battuta di caccia in Valsessera, zona montana del Biellese, un cacciatore di 35 anni è stato ferito una coscia da un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore di 35 anni.

L'incidente è avvenuto in località Bocca del Lupo dove era in corso una battuta al cinghiale. Ancora da chiarire la dinamica. Tra I due cacciatori ci sarebbe stata una distanza di decine di metri. Il ferito è stato soccorso dal 118 giunto sul posto con l'elisoccorso, e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. L'arma è stata sequestrata dai carabinieri che procedono con le indagini.