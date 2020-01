Pavia, soffre di "shopping compulsivo": il giudice le toglie carta e bancomat

Gli ultimi 30mila euro li aveva spesi in poco tempo tra vestiti, scarpe e borse griffate. Tutte le volte che entrava in un negozio non riusciva a resistere alla tentazione e acquistava quasi in modo bulimico, come un automa, tutto ciò che riusciva a pagare con carta di credito e bancomat. Una vera e proprio "malattia" , che negli ultimi anni si era impadronita di una donna pavese di 49 anni , riconosciuta affetta da " shopping compulsivo ".

La richiesta dei parenti - Una forma di ossessione, che ha convinto i parenti della signora a rivolgersi al giudice, per cercare di tutelare in ogni modo il patrimonio di famiglia. Così, per evitare un imminente tracollo economico e salvare il conto corrente da un progressivo prosciugamento, i giudici pavesi hanno deciso di nominare per la "vittima" di questo riconosciuto disturbo comportamentale, un amministratore di sostegno, con l'incarico di tutela e controllo nell'uso smodato del denaro. Per la 49enne i magistrati hanno ordinato esplicitamente la sottrazione di carte di credito e bancomat, in seguito a una richiesta specifica dei congiunti.

La patologia - Il disturbo da shopping compulsivo - sostengono gli esperti di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - è generalmente associato ai disturbi del controllo degli impulsi o ad altre dipendenze nel comportamento ed è caratterizzato dal ripetersi di episodi nei quali la persona sperimenta una spinta irrefrenabile a fare acquisti, che seppur riconosciuti come inutili o eccessivi non riescono ad essere evitati o tenuti sotto controllo. Il ripetersi degli episodi di acquisto compulsivo possono portare la persona a conseguenze dannose sul piano psicologico, finanziario, relazionale e lavorativo.

La decisione del giudice - Una patologia che ha convinto i giudici di Pavia a porre un freno "per legge" alla mania irrefrenabile della signora nel continuare imperterrita a svuotare negozi e centri commerciali, con continui ammanchi sui suoi conti correnti. Una forma di tutela imposta dal Tribunale che dovrebbe mettere al riparo la stessa 49enne, incapace di autotutelarsi. E, con la nomina di un "amministratore di sostegno", per ora, si sentono più al sicuro anche i familiari della donna...