I due tentativi di reinserimento in classe sono falliti, perché lo studente è stato sempre colto da attacchi di panico. "Mi dispiace per la situazione che si è creata - ha commentato Piero Iannello, direttore di Apolf -. Ritengo che ci fossero le condizioni perché il ragazzo rientrasse a scuola. Abbiamo fatto il possibile per agevolare il suo ritorno. Stiamo preparando una relazione per rispondere al legale della famiglia. Sulla didattica a distanza, non è mai pervenuta una richiesta formale: e comunque avremmo potuto organizzarla solo per un periodo limitato".