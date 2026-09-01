decisivo l'intervento

Sindaco accusa malore e si accascia a terra nel Pavese: salvo grazie a un maresciallo fuori servizio

Il militare ha subito praticato un massaggio cardiaco in attesa degli operatori del 118

01 Set 2026 - 15:35
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Giorgio Falbo, 76 anni, sindaco di Barbianello, piccolo paesino in provincia di Pavia, dopo aver accusato un malore si è accasciato a terra e un maresciallo fuori servizio lo ha salvato. Il fatto è accaduto poco lontano dalla sua abitazione. A notare il corpo disteso in strada è stato il militare Massimiliano Giorgi, comandante della stazione di Casteggio che stava transitando nella zona e che - come ogni carabiniere - ha frequentato i corsi di primo soccorso. Ha subito praticato un massaggio cardiaco in attesa degli operatori del 118 che poi hanno trasportato il 76enne al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, dal quale dopo accertamenti e cure, è stato dimesso.

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