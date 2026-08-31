INDONESIA

Bali, 39enne italiano muore mentre fa surf

Le ipotesi sulla morte dell'uomo, Gabriele Bellucci, sono al vaglio di chi indaga

31 Ago 2026 - 11:04
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È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da due anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto mentre le esequie si sono svolte nella mattinata del 31 agosto nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno

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Le ipotesi sul decesso

 Per la passione per il surf Bellucci, riportano i quotidiani, aveva girato mezzo mondo per poi fermarsi a Bali. Sulle cause del decesso le ipotesi sarebbero quelle di un malore o di un incidente: il 39enne potrebbe essere scivolato sbattendo la testa contro la tavola e perdendo poi i sensi.

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Chi era Gabriele Bellucci

 Dopo essersi diplomato all'Iti Ferraris di Empoli, Bellucci aveva lavorato per un periodo per la Sesa, coltivando in parallelo le sue passioni: quella per il surf, legata ai viaggi e quella per l'Oriente dove aveva vissuto, prima in Thailandia poi a Bali. Era comunque sempre rimasto in contatto con i suoi amici empolesi anche per i suoi trascorsi nella squadra amatoriale della Spicchiese di cui era stato prima calciatore e poi allenatore. "Sei un pezzo di noi, lo sarai per sempre. See you in space cowboy, dal cuore rossoblù", lo hanno ricordato i suoi amici della Spicchiese sui social network. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Vinci, Daniele Vanni: "A nome mio e dell'Amministrazione comunale di Vinci, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un pezzo di strada".

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