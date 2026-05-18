Maldive, turista spagnolo muore annegato facendo surf

Sembra una vera e propria maledizione quella che sta avvolgendo le Maldive negli ultimi giorni. Un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gaafu Dhaalu alle Maldive: a riferirlo è stata la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario di Gaafu Dhaalu, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
L'incidente è ancora più drammatico se si pensa a quello che è accaduto nell'ultima settimana proprio nelle acque dell'arcipelago dell'Oceano Indiano. Giovedì, cinque subacquei italiani sono morti mentre cercavano di esplorare una grotta, a oltre 50 metri di profondità, nell'atollo di Vaavu.
Episodio che ha portato a un'altra tragedia: nel tentativo di recuperare i corpi, un altro sub - appartenente alla squadra dei soccorritori - ha perso la vita, probabilmente a causa della malattia da decompressione.