Maldive, turista spagnolo muore annegato facendo surf

Sembra una vera e propria maledizione quella che sta avvolgendo le Maldive negli ultimi giorni. Un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gaafu Dhaalu alle Maldive: a riferirlo è stata la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario di Gaafu Dhaalu, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.