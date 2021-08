Paura vaccino, Crisanti: “Risultato di una comunicazione sbagliata"

"Questa paura è il risultato di una comunicazione sbagliata", così Andrea Crisanti a "Morning News" sulla paura di vaccinarsi di alcuni cittadini. "Se si continua a dire - aggiunge il virologo - che questo è un vaccino sperimentale dopo quattro miliardi di somministrazioni si da un messaggio sbagliato".

"Tra qualche mese - consiera Crisanti - verrà rivisto il protocollo di autorizzazione e si passerà da questa all'autorizzazione". Per quanto riguarda, invece, gli effetti a lungo termine: "non si sanno gli effetti di ogni vaccino che è stato introdotto negli ultimi 20 anni e in ogni caso hanno contribuito a migliorare la vita delle persone", conclude.