Covid, Israele annuncia terza dose di vaccino anche a over 40

Ansa

Il ministero della Sanità di Israele ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anche per gli over 40, accogliendo una raccomandazione in tal senso del Comitato di esperti. Finora l'età minima era dai 50 anni in su. La decisione è stata presa a fronte dei nuovi picchi di casi. Terza dose senza limiti di età per insegnanti, operatori sanitari a contatto con gli anziani e donne incinte.