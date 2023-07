Patti (Messina), incidente stradale tra moto e auto: un morto

Incidente stradale a Patti, in provincia di Messina, dove un 66enne è morto dopo lo scontro fra la moto che guidava e un'auto.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico per amputare la gamba sinistra, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i carabinieri, la vettura avrebbe invaso la carreggiata opposta travolgendo il motociclista all'uscita da una curva.