Patente per le moto più potenti senza esame? Da oggi si può. Ecco come

Buone notizie per i motociclisti.

Chi vuole ottenere la patente di categoria A, cioè la licenza per guidare moto di grossa cilindrata, non dovrà più sostenere alcun esame, ma dovrà solamente seguire un corso in un'autoscuola autorizzata. L'agevolazione introdotta dal decreto Infrastrutture-Bis del Ministero dei Trasporti (MIT) operativo da oggi non è però valida per tutti. Infatti, ne possono beneficiare soltanto coloro che sono già in possesso di una patente A1 (conseguibile dai 16 anni) o A2 (conseguibile a 18 anni) da almeno due anni.