Latina, patenti "facili" grazie alle telecamere nascoste: sei arresti e 18 indagati

Avrebbero costituito un'associazione per delinquere allo scopo di falsificare gli esami per le patenti di guida, spesso con l'utilizzo di telecamere. Questa l'ipotesi formulata dal gip del tribunale di Latina che hanno portato a sei arresti, mentre 18 persone sono sotto indagine. L'inchiesta, durata circa un anno, sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, registrazioni video e documentazione degli esami teorici, ha permesso di risalire al modus operandi dell'associazione che avrebbe garantito la totale idoneità nelle prove d'esame per il conseguimento delle patenti alla motorizzazione civile di Latina. Il tutto in cambio di una somma di denaro.