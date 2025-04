Papa Francesco, alla fine dell'Urbi et Orbi, ha fatto un giro in papamobile per salutare i fedeli presenti in piazza San Pietro. Non accadeva da tempo. Bergoglio, dopo aver fatto il giro della piazza, è arrivato su via della Conciliazione. Poi il rientro in Vaticano. Durante il percorso più volte il Pontefice si è fermato per salutare i bambini presenti. Il giro in papamobile è durato una quindicina di minuti.