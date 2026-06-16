Parroco picchiato da un bullo: "Mi ha preso a ginocchiate sulla schiena"

"Visto che l'acqua è preziosa, ho chiesto di non usare la pistola. Ho svuotato il serbatoio e l'ho tenuto con me, spiegandogli che sarebbe potuto passare nel mio ufficio a ritirarlo. Il ragazzo si è inalberato, mi ha tirato da dietro per il marsupio e mi ha tirato due ginocchiate sulla schiena". È il racconto di don Francesco Filiputti della parrocchia di San Bartolomeo, nella periferia di Treviso che ha spiegato: "È importante dare delle possibilità al ragazzo di ripartire, attraverso il dialogo, ma è altrettanto importante la presa di responsabilità. Per questo denuncerò, ma ho sempre la porta aperta, per dare lo stimolo al ragazzo di recuperare". Dopo l'episodio, il parroco è finito al pronto soccorso per una forte contusione alla schiena.