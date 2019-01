Parolin: "Non ci sono le condizioni per un viaggio del Papa in Iraq"

"Per un viaggio del Papa in Iraq ci deve essere quel minimo di condizioni che permettano al viaggio stesso di realizzarsi ma che attualmente non esiste". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "Certo, c'è una grandissima attesa - ha aggiunto -. Soprattutto da parte dalle comunità cristiane che sentono il bisogno di avere il Papa per essere confermate nella fede e incoraggiate nella loro situazione".