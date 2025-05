Parma, trovato un feto su un marciapiede nel quartiere Crocetta

Il parco in questione si trova in una zona molto frequentata, soprattutto nelle ore mattutine, a causa della vicinanza con la trafficata via Emilia, sede di numerose aziende, negozi e uffici. La donna che stava passeggiando con il cane ha visto a terra qualcosa di sospetto. Alcuni resti, difficili da identificare. E ha subito chiamato il 113. Sono arrivati gli agenti delle volanti della questura e anche il 118. I primi riscontri hanno aperto la possibilità che il ritrovamento riguardi un feto.