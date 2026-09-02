Parma, prende una multa di 116 euro e per sbaglio ne paga 11mila: "Mi hanno rimborsato in appena 15 giorni"

E invece il rimborso è arrivato dopo appena 15 giorni, in pieno agosto, con gli uffici chiusi e le ferie di mezzo. Un caso davvero singolare visti i tempi con cui solitamente si muove la burocrazia in Italia. "Non ho mai chiamato e mai sollecitato la mia richiesta", prosegue il 60enne intervistato dalla Gazzetta di Parma. "Ma è successo e in tempi da record: quando ho visto sul telefono l'accredito non credevo ai miei occhi. Sono stati tutti davvero fulminei".