Chi era Lorenzo Rovagnati, morto in un incidente con l'elicottero nel Parmense

Gli anni '80 sono anche il decennio in cui Rovagnati continua la sua crescita producendo oltre 20 tipi diversi di prosciutti cotti. Queste innovazioni comportarono un ampliamento della struttura produttiva e impianti sempre più all'avanguardia. Dal 2010 sotto la guida degli eredi - Ferruccio e Lorenzo - l'azienda si fa internazionale, comincia a esportare in molti Paesi europei ed extra europei come Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti d'America e supporta la crescita con acquisizioni come quella dello storico marchio di affettatrici Berkel e di Pineider. Il 2020 è l'anno dell'espansione, con l'apertura del primo stabilimento produttivo all'estero, a Vineland in New Jersey.