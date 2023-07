Parma, bimba di un anno e mezzo annega in una piscina

A Parma una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina.

La tragedia in un'abitazione in località Casaltone. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando con altri bambini in uno spazio comune tra diverse case quando sarebbe finita in acqua, dove è morta annegata. Sul caso indagano i carabinieri. Sono intervenuti subito mezzi e personale del 118 per i soccorsi.